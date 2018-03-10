Afrin'de teröristlerin yaptığı tüneller ele geçirildi!

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın 50. gününde kritik bir nokta daha ele geçirildi.

Güncellenme 10 Mart 2018 12:16

TSK ve ÖSO'nun Afrin'de başarıyla yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 50. güne gelindi. Bu kapsamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 3 bin 195 oldu.

3 bin 195 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'de, PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 50. gününde. TSK yaptığı açıklamada, terör örgütüne ait hedeflerin kara ve hava operasyonları ile yok edildiğini devam eden harekatın başından bu yana 46'sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 195 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtti.

İki katlı tüneller açmışlar

Afrin merkeze çok yakın olan Mehmetçik ve ÖSO'nun ele geçirdiği Afrin yolundaki bir bölgede, YPG'nin sığınakları görüntülendi. İki katlı tüneller yapan örgüt, saldırı amacıyla hazırladıkları bu tünelleri kullanmadan bölgeden kaçak zorunda kaldı.