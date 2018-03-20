Afrin'de teröristlerin gizemli tünelleri bulundu!

ÖSO, Afrin merkezinde yaptığı arama çalışmalarında terör örgütünün açtığı tünelleri keşfetti.

Güncellenme 20 Mart 2018 16:01

Afrin ilçe merkezi ele geçirildikten sonra bölgeye hakim tepelerde de ÖSO arama tarama çalışmalarına devam ediyor. ÖSO yaptığı çalışmalarda terör örgütünün açtığı tünelleri keşfetti. Tünellerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor.

Kamyonlar bile giriyor

Bulunan tünellerin girişi, hafriyat taşımak amacıyla bölgede bulunan kamyonların girip çıkabileceği kadar geniş.

Tünellerde çok sayıda insan yan yana yürüyebilir

Girişten içe doğru tüneller dairesel olarak daralıyor. Yaklaşık 2 metre olan tüneller, çok sayıda kişinin bir arada rahatlıkla yürümesini sağlayacak kadar geniş. Yapılan ilk incelemelerde tünellerin sahip olduğu uzunluk giriş kısmından itibaren 400 metreye kadar ulaşıyor.

Özel iş makinaları bulundu

Afrin'den kaçan teröristlerin tünel kazılarında kullandıkları gelişmiş teknolojiye sahip özel iş makineleri ele geçirildi.

Arama çalışmaları devam ediyor

ÖSO'nun kollarından olan Milli Ordu'nun Hamza Tümeni ve özel kuvvetleri, dağlarda arama çalışmalarına devam ediyor.

Tepeleri birbirlerine bağlamaya çalışmışlar

Hamza Tümeni'nin komutanı olan Seyf Ebubekir açıklama yaptı. Ebubekir, teröristlerin askeri amaçlı açtığı tünellerle ilçe merkezini çeviren tepe silsilesini birbirine bağlamayı amaçladığını ancak kazıları tamamlayamadan kaçtıklarını söyledi.

Hava saldırılarından korunmak için açmışlar

Ebubekir ayrıca, örgüt mensuplarını hava saldırılarına karşı korumak amacıyla kazılan tünellerin, silah ve mühimmat depolayacak büyüklükte olduğuna dikkati çekti.

Daha önce de çok sayıda tünel bulunmuştu

Zeytin Dalı Harekatı'nda ilçe merkezinin kuzeyinde Türkiye sınırına daha yakın kesimlerde de çok sayıda tünel ve sığınak ortaya çıkarılmıştı.