Afrin'de şiddetli çatışma: 10 asker yaralı

Afrin'de YPG ile sıcak temas sağlandı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 10 askerimiz yaralandı.

Güncellenme 08 Şubat 2018 21:35

Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgede güvenlik güçleri ve terör örgütü YPG unsurları arasında çıkan çatışmada 5 Türk ve 5 ÖSO askeri yaralandı.

Yaralanan 10 asker ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralılar acil servis ünitesinde tedavi altına alınırken, Afrin kırsalında yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.

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