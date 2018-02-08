Afrin'de şiddetli çatışma: 10 asker yaralı
Afrin'de YPG ile sıcak temas sağlandı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışmada 10 askerimiz yaralandı.
Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Burseya ve Darmık dağları arasındaki bölgede güvenlik güçleri ve terör örgütü YPG unsurları arasında çıkan çatışmada 5 Türk ve 5 ÖSO askeri yaralandı.
Yaralanan 10 asker ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi. Yaralılar acil servis ünitesinde tedavi altına alınırken, Afrin kırsalında yer yer sıcak çatışmaların yaşandığı öğrenildi.