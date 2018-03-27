Afrin'de şehit olan iki askerin kimliği belli oldu!

Afrin'de devam eden arama tarama çalışmaları sırasında teröristlerin daha önce tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada 2 asker Şehit oldu.

Güncellenme 27 Mart 2018 11:09

Dün Afrin'de yürütülen arama ve tarama faaliyetleri sırasında terör örgütünün tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerimiz Şehit oldu.

TSK’dan açıklama

Olayla ilgili açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Afyonkarahisar yasa boğuldu

Afrin'de TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Şehit olan 2 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın şehadet haberi, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki baba evine ulaştı.

2 çocuk babasıydı

Kontrolü ele geçirilen bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin daha önce tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş İbrahim Imış şehit oldu. Şuhut ilçesinde ikamet eden Şehidin ailesine şahadet haebri verildi. Haberi alan ilçedeki yakınları Şehidin evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, taziye çadırı kuruldu. Öte yandan şehit olan İbrahim Imış'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu ortaya çıktı.

Kütahya Şehidine ağlıyor

Şehit olan 2 askerden bir diğeri Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şahadet haberi de memleketi Kütahya'yı yasa boğdu.

Köyünde toprağa verilecek

Piyade Uzman Çavuş Veysel Temel'in şehit haberini askeri yetkililer Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Genişler köyünde oturan ailesine verdi. Şehidin cenazesi bugün öğlen askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilecek. Şehit Uzman Çavuş Temel için ikindide Altıntaş ilçesi Genişler köyünde cenaze töreni düzenlenecek. Temel, törenin ardından Genişler köyünde toprağa verilecek.