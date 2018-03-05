Afrin'de Şehit olan askerlerimiz aynı karede!

İzmir Bornova'dan Afrin'e giden JÖH timlerinden Şehit olan askerler çatışmada adeta desten yazmışlar.

Güncellenme 05 Mart 2018 12:52

İzmir Bornova'dan 10 gün önce Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin giden jandarma komandoları teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Çatışmanın perde arkası

1 Mart Perşembe günü devam eden operasyonda Raco beldesinde bulunan Kel Tepe'yi almak için harekete geçen ÖSO ve Mehmetçik, bölgeye sızan teröristlerle çatışmaya girdi. Tünelden bölgeye sızarak askere pusu kuran hainler, ağır silahlarla ateş açınca Mehmetçik, yaklaşık on saat süren bir çatışmaya girdi. Çıkan çatışma sonucunda ise 8 askerimiz Şehit olurken çok sayıda asker de yaralandı. Pusuya düşen JÖH'lerin Afrin'deki operasyona gitmeden hemen önce birliklerinin önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Karede ise hain saldırıda Şehit olan 5 asker ve 1 gazi yer alıyor.

Tam bir destan

Fotoğrafla ilgili önemli ayrıntılar ortaya çıktı. 8 Şehit verdiğimiz çatışmada, gazi olan Adanalı Jandarma Komando Uzman Çavuş Alper Çalın, bir keskin nişancının sırtından vurduğu ve Şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe'yi yaralı bir şekilde sırtında taşımış. Gazi, silah arkadaşını bir süre de sedyede taşıyarak, kurtarmaya çalışmış ama çok fazla kan kaybı olduğu için askerimiz Şehit olmuş. Bu olaydaki iki kahramanda bu fotoğrafta yer alıyor.

İyileşip tekrar Afrin'e gidecek

Fotoğrafta, şehit olan Uzman Çavuş Rıdvan Çevik, Mustafa Ozan Gökçe ve Astsubay Çavuş Mehmet Dinek fotoğrafta ark arkaya dizilirken, uzman çavuşlar Recep Çetin en sağda, Burhan Açıkkol ise en solda yer almış. Çıkan çatışmada adete kahramanlık destanı yazan yiğit askerlerden iyiliştikten hemen sonra tekrar Afrin'e gideceğini söyleyen Uzman Çavuş Alper Çalın ise sağda aşağıda görülüyor.