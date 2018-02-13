Afrin'de kaç terörist etkisiz hale getirildi?

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na dair TSK'dan yeni bir açıklama yapıldı.

Güncellenme 13 Şubat 2018 10:55

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın 25. gününde TSK bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 439'a yükseldiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere yer verildi.

Bugün PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubu 70 teröristin yok edildiği bilgisi verildi.

Harekekat başladığından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 439 olduğu kaydedildi.

Zırhlı askeri araçlar Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı Hatay'a gönderildi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı birliklerden gönderilen çok sayıda zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hassa ilçesine ulaştı.

Bölgede bulunan vatandaşlar konvoydaki askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden araçlar bu bölgeden Afrin'e geçecek.