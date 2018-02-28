Afrin'de JÖH ve PÖH rüzgarı başlıyor!

JÖH ve PÖH'ler Zeytin Dalı Harekatı'nın 40. gününde meskun mahal operasyonları için belde merkezlerinin çevrelerine konuşlandı.

Güncellenme 28 Şubat 2018 11:23

TSK'nın Suriye'nin Afrin kentinde 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 40. güne gelindi. JÖH ve PÖH'ün meskun mahal operasyonları için belde merkezlerinin çevrelerine konuşlandığı bildirildi.

2184 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2184 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

JÖH ve PÖH timleri konuşlandı

Afrin'in sınır hattının teröristlerden temizlenmesi için hilal oluşturan TSK ve ÖSO mensupları, Harekatın 39. günüde yoğun sise ve yağışa rağmen operasyonu devam ettirdi. Raco, Cinderes ve Şeyh Hadid beldeleri kırsalındaki köyler ve tepelerden teröristlerin temizlenmesinin ardından meskûn mahal operasyonlarında görev alacak JÖH ve PÖH timleri de beldelerin çevresinde konuşlandı. Hava şartlarının elverişli olmasının ardından meskûn mahal operasyonlarının başlatılabileceği de gelen bilgiler arasıda yer aldı.

Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha edildi

Terör örgütü PKK/PYD’den alınan bölgelerde arama ve tarama çalışmaları devam ediyor. Örgüt mensuplarınca tuzaklanan patlayıcı ve mayınlar imha ediliyor. Gelen bilgilere göre, bölgede çok sayıda tuzaklanmış biçimde bulunan antitank mayını ve EYP olduğu belirtildi. ÖSO'nun teröristlerden alınan mühimmatı kullandığı bildirildi. Bölgede bulunan terör mevzileri obüs topları ve çoklu roketatarlarla vuruldu. PKK/PYD’nin kontrol altına alınan bölgelere saldırı ve sızma girişimlerinde bulunduğu bildirildi.

Teröristler ÖSO'ya saldırdı

Teröristler, Raco'da ÖSO birliklerine saldırı girişiminde bulundu. 1 kilometre mesafede çatışmaların yaşandığı öğrenildi. Sınır bölgelerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı ve silah seslerinin duyulduğu bildirildi.