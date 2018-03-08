Afrin'de çember daralıyor!

Zeytin Dalı Harekâtı’nda, TSK ve ÖSO hem teröristlere ait önemli noktaları ele geçiriyor hem de Afrin'e adım adım ilerliyor.

Güncellenme 08 Mart 2018 09:50

Afrin'de TSK ve ÖSO tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı 47. gününde. Bu kapsamda Afrin'nin güneybatısında bulunan Cindres ve ikmal yollarında yer alan Kefr ve Cenne bölgelerinde büyük yol kat edildi.

Cinderes Tepesi de alındı

TSK ve ÖSO, Afrin'in 6 beldesinden 4'ünde kontrolü ele geçirdi. Dün sabah terör örgütü PKK/PYD güdümünde bulunan Cinderes'te operasyon başlatıldı. Bu kapsamda örgütün önemli noktaları tek tek alındı. Komandolar Cinderes'in kapısını dayandı. ÖSO'nun özel harekat birlikleri Cindres'i daha rahat kontrol etmeyi sağlayacak Cinderes Tepesi'ni de ele geçirdi.

PYD’nin dış savunma hattı çökertildi

Örgütün elinden Cinderes'in alınması PYD'nin dış savunma hattını çökertti. İddiaya göreü Cinderes'te meskun mahal operasyonları başladı. Askerler dış mahallelere giriş yaptı. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken teröristler ağır silahlarla ÖSO'yu hedef aldı.

Savaş uçakları da havadan destek veriyor

Savaş uçakları ve tanklar Afrin’in kuzeydoğusunda 3 gündür faaliyet gösterirken ateş altına alınan Şeran Beldesi’ne bağlı Kefr Cenne Köyü’ne de operasyon başlatıldı.

Önemli noktalar ele geçirildi

Şiddetli çatışmalardan sonra Afrin merkeze giden yolda teröristlere ait önemli noktalar TSK ve ÖSO'nun elinde geçti. Rus ve rejim askerlerinin de kullandığı üs, ÖSO birliklerinin eline geçmiş oldu. Bu sayede doğudan rejime ulaşma ve Afrin'e girme şansı kalmadı.

PKK’nın elindeki yerler de temizlendi

Kandil’den giden teröristler Afrin’in kuzeydoğusunda konuşlanmıştı. Bu kapsamda Meydanköy Barajı çevresi, Hallubiye ve Sağır köyleri ile Şeran Beldesi yakınlarındaki Meşale ve Katma köyleri de PKK/PYD’den temizlendi.

Hem havadan hem de karadan vuruluyor

TSK ve ÖSO birlikte ilerleyerek teröristlerin ellerindeki önemli noktaları bir bir alıyor. Birliklerin konuşlandığı bölge ile Afrin arasında 8 km gibi bir mesafe kaldı. Bölgedeki terör hedefleri hem karadan hem de havadan vurulmaya devam ediliyor.

2 bin 960 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en başından bu yana 88’i son 24 saatte olmak üzere 2 bin 960 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Silahları bırakıp kaçtılar

Afrin'in merkezine her gün daha fazla yaklaşan TSK, Cinderes’in güneyinde bir tünel içerisinde YPG/PKK’lı teröristlerin ‘cehennem topu’ dedikleri silahı ele geçirdi. Teröristlerin bu silahla sivilleri, TSK'yı ve ÖSO'yu hedef aldığı belirtildi.

Keltepe, Şehitler Tepesi oldu

Zeytin Dalı Harekatı sırasında 1 Mart tarihinde Raco'daki operasyonda 9 askerimizi Şehit olmuştu. ÇAtışmasının yaşandığı yer olan Keltepe'ye teröristlerden temizlendikten sonra Şehitler Tepe'si adı verildi.