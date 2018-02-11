Afrin Şehitleri memleketlerine uğurlandı

Afrin'de Şehit olan askerimiz memleketlerine gönderilmek üzere Hatay Havaalanına getirildi.

Güncellenme 11 Şubat 2018 13:13

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda terör saldırısı sonucu Şehit olan 8 askerimiz Hatay Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketlerine uğurlanıyor.

Şehitlerimiz memleketlerine uğurlandı

Hastanenin acil servsinden Türk bayrakları aslılı ambulanslarla alınan Şehitlerimizin cenazeleri konvoyla havaalanına gönderildi. Basına kapalı gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından Şehitlerimiz, askeri uçakla memleketlerine gönderildi.

Şehit pilotlarda hastanedeydi

Hatay Devlet Hastanesi'nde, düşen ATAK helikopterlerinin şehit olan pilotları Mehmet İlker Karaman, Erdem Mut ile Şehit Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Uzman Çavuşlar Halis Koca, Koray Karaca, Serdar Ege, Hüseyin Şahin ve Hamza Karacaoğlu'nun cenazeleri bulunuyordu.