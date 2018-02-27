Afrin Şehidinin vasiyeti verine getirildi!

Zeytin Dalı Harekatı'nda Şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar'ın vasiyeti hayırsever bir vatandaş tarafından yerine getirildi.

Güncellenme 27 Şubat 2018 16:50

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PYD/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda Şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesine ev alınmasını istediği vasiyeti yerine getirildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer yaptıkları açıklamada, şehidin vasiyetinin ismini açıklamak istemeyen bir vatansever tarafından yerine getirildiğini belirtti.

Ürkmezer, bu kapsamda aileye o evi yapmak için kendilerine ulaştıklarını, kendilerine aracılık görevi verildiğini, kendilerinin de bu görevi geçen hafta tamamladıklarını, kaymakam ve belediye başkanı olarak ailenin sürekli yanında olduklarını, o ailenin Şehidin emaneti olduğunu, geçen hafta evin aileye teslim edildiğini, tapuda işlemlerin tamamlandığını, bu süreci devlet büyüklerinin de yakından takip ettiğini, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlıkla bu bilgilerin paylaşıldığını, onların da yakında takip ettiğini belirtti.

İmkanları doğrultusunda yardıma koşan vatandaşların olduğunu söyleyen Ürkmezer, "Şehidimizin bu vasiyetini hayırsever insanlarımız hiçbir şey beklemeden yerine getirdi. Kimliklerinin de açıklanmasını istemediler. Şehidimize sahip çıkmanın, Afrin operasyonuna destek olmanın bir göstergesi olarak bu iyilikte bulundular. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu" dedi.