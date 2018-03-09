Afrin operasyonunda sona yaklaşılıyor!

TSK ve ÖSO'nun koordineli bir şekilde Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sona yaklaşılıyor.

Güncellenme 09 Mart 2018 11:06

TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda sona yaklaşılıyor. TSK ve ÖSO'nun birlikte yürüttüğü harekatta, büyük bir ilerleme sağlandı. Operasyonun başında adeta terör yuvası olan Afrin'in yüzde 60'ı temizlendi.

Operasyon 20 Ocak’ta başladı

TSK, 20 Ocak'ta başlayan Türkiye sınırını Afrin'deki teröristlerden temizleyerek sınır güvenliğini sağlamak için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatılmıştı.

Terör hedefleri bir bir vuruldu

Harekat kapsamında havadan ve karadan ateş altına alınan Afrin'de terör hedefleri bir bir vurularak ele geçirildi. Zorlu coğrafi şartların rağmen, kararlı bir şekilde terörle mücadele eden TSK, operasyonun başladığı günden bu yana hızlı bir şekilde kontrolü tam olarak ele geçirmek için bölgede ilerliyor.

Bölge teröristlerden temizlendi

Teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimlerinde bulunma ihtimali olan hatlar, tamamen ele geçirildi. TSK birlikleri öncelikli olarak bu hatların güvenliğini sağladı. Daha sonra ise bölgenin teröristlerle dolu 6 bölgesinden 5'ini ele geçirdi.

Suriye’nin zorlu şartlarında ilerleme sürüyor

Güvenli bir sınır elde etmek için Suriye'nin zorlu koşullarında ilerleyişi sürdüren TSK, Cinderes, Raco, Şeran, Bülbül ve Şeyh Hadid’i çatışmaların ardından teröristlerden arındırdı. Mehmetçik şu anda ise son belde olan Mabadlı’yı da PYD/PKK teröründen kurtarmayı planlıyor.

Meskun mahal operasyonu başlayacak

Mabadlı’nın terör örgütlerinde temizlenmesi durumunda operasyonun son aşamasına gelinmiş olacak. Mabadlı'nın alınmasıyla ilk günden bu yana beklenen meskun mahal operasyonunu tam anlamıyla başlatılacak.

Son hedef Afrin merkez

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinin büyük bir kısmı temizlenirken, geriye kalan kısımlarda TSK'nın kuşatmaları devam ediyor. Etrafı sarılı olan Afrin'in merkezi ise son hedef.

JÖH/PÖH emir bekliyor

Bölgede alınacak başka köy kalmadı. Doğu'daki operasyonlarda tecrübeli olan JÖH/PÖH birimleri TSK'dan meskun mahal için emir bekliyor.

Afrin merkez yakın zamanda kuşatılacak

ÖSO ve TSK beklenenden daha hızlı bir şekilde Afrin kırsalını teröristlerden temizlerken Afrin merkezin yakın zamanda kuşatılacağı kaydedildi.