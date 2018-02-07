Afrin operasyonu, PKK'yı bitirme noktasına getirdi

Mehmetçik ve ÖSO'nun terör örgütü PKK karşısında sağladığı başarılar örgütte içi çatışmaya sebep oldu.

Güncellenme 07 Şubat 2018 09:23

TSK tarafından Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ÖSO'nun da desteği ile büyük başarılarla devam ediyor. Art arda ele geçirilen bölgeler ve TSK ve ÖSO'nun ezici başarıları terör örgütlerini dağılma noktasına getirdi. Öldürülen PKK'lı sayısı 1000'e yükselince örgütteki panik arttı. TSK'nın en son Cinderes'i ele geçirmesi ise örgütün Kandil kanadı ve Afrin kanadını birbirine düşürdü.

İki taraf birbirine silah çekti

Kandil'in savaşta ısrarlı olmasına Afrin'deki sözde örgüt yöneticileri, "Sizin hedefiniz Afrin'i yaktırmak, binden fazla kayıp verdik, çekilelim" şeklinde karşılık verdi. İki taraf arasında tartışam büyüyünce silahların bile çekildiği hatta taraflar arasında çatışma çıktığı iddia edildi. Afrinli bir gazeteci ise bu çatışmanın doğruluğunu onayladı.

"Türkiye ile aramızda kan davası yok"

Verilen kayıpların ve yaşanan yenilgilerin ardından panikleyen terör örgütünün Afrin kanadı ve Kandil kanadı arasındaki çatışmayı doğrulayan gazeteci İbo, şunları söyledi:

"Afrinliler, sayıları 600'ü aşan Kandil ekibine 'bölgeden çıkın, daha fazla kan aktıkça karşılıklı intikam duygusu artacak' dedi. Binlerce Afrinli sivilin bu çatışmalar sebebiyle ortada kalacağını belirttiler. Afrinli grup ayrıca ' Türkiye ile aramızda kan davası yok, biz sivillerimizin ve beldelerimizin zarar görmesini istemiyoruz' görüşünü dile getirdi. Kandil'den gönderilen 'Azad' kod adlı terörist ile Ebu Cuma Bennavi arasındaki tartışma giderek sertleşti. Kandil grubu, karşı tarafı 'ihanetle' suçladı. İki grup arasında silahlı çatışma oldu. Cinderes dışında benzer gerginlikler Şeyh Hadid ve Raco'da da yaşandı."