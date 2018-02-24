Afrin kuşatması başlıyor!

TSK ve ÖSO'nun başarı ile sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Perşembe günü Afrin kent merkezinin kuşatma altına alınacağı öğrenildi.

Güncellenme 24 Şubat 2018 10:37

TSK’nın ÖSO'nun da desteği 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 35. gününde yeni bir aşamaya geçiliyor. Yapılan operasyonda ilk aşamada planlanan hedeflere ulaşıldığı kaydedilirken, 415 kilometrelik bir alanın temizlendiğini ve Afrin’in yüzde 25’inin kontrol altına alındığını belirtildi.

Teröristlerin büyük bölümü geri çekildi

İddiaya göre, terör örgütlerinin rahat hareket edeceği kırsal kesimlerde operasyon tamamlanırken, 5 bin 800 teröristi kırsalda konuşlandıran örgütün, harekâtın ilk 17 gününde teröristlerin büyük bölümünü geri çektiği gözlendi. 7 ayrı noktada cepheler oluşturan TSK, ardından bu cepheleri birleştirdi. Lojistik desteğini Türkiye sınır hattından sabitleyen TSK, bölgedeki hakimiyetinin ardından 7 noktada Suriye içinde üs kurulumuna hız verdi. Bugünden sonra ise Doğu ve Güneydoğu’daki hendek operasyonlarında birlikte görev yapan JÖH’ler ve PÖH’ler, ilk kez sınır ötesi bir operasyonda beraber görev yapacaklar. Operasyonda Kara Kuvvetleri’ne bağlı askeri birlikler de yerini alacak.

JÖH, PÖH ve TSK birlikte hareket edecek

JÖH, PÖH ve TSK’ya bağlı askerlerin birlikte hareket edebilmeleri için teknik ayrıntılar da bir kez daha gözden geçiriliyor. Sahada silah seslerinin terör örgütleri ile karışmaması için güvenlik birimlerin silahları ve teknik teçhizatı eşleştirildi. Daha önce bu uygulama Hendek operasyonlarında da yapılmıştı. Bölge için kullanılacak kodlar belirlendi. Teknik cihazlarda kullanılacak parolalar belirlendi. Kriptolu telsizlerin hangi birimlerde olacağı netleştirildi.

Bölge 14 ayrı noktaya ayrıldı

Afrin'in kent merkezinin kuşatması Perşembe günü başlayacak. Güvenlik ekipleri şehir merkezindeki ve etrafındaki yerleşim birimlerini 14 ayrı bölgeye ayırdı. Bu sistem, bölgeye sızmaları önlemek için çok etkili bir yöntem olduğu ve daha önce yapılan operasyonlarda büyük başarı sağlanmasına öncülük ettiği bildirildi. erör örgütü PKK/PYD ve YPG’nin Afrin kent merkezindeki 114 hedefi İHA'lar ile takibe alınmıştı. Güvenlik birimleri, Afrin’de öncelikli hedeflerin örgütün mevzilendiği 114 bina olacağını belirtti.

Kuşatma sırasında siviller bölgeden çıkarılacak

Rejim güçleri de bölgeye sızarak terör örgütlerine destek vermek istemişti ama top atışları ve SİHA'larla bunun önüne geçilmişti. Afrin’de, örgütün can damarı olan Tel Rİfat birinci derece hedef olacak. Terör gruplarının Şii Nubl ve Zehra bölgelerinden geçiş yapmalarına ve teröristlerin kaçmalarına engel olunacak. Kuşatma sırasında ise sivillerin kenti terk etmesi için 4 farklı koridor oluşturulacak. Azez ve İdlip hattında AFAD ve Kızılay 5 ayrı senaryo üzerinden hazırlıklarını tamamlamış durumda.