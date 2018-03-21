TSK, Afrin halkının ve muhtarların toplam 8 köyde 18 teröristi teslim ettiklerini açıkladı.

Güncellenme 21 Mart 2018 09:31

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın 61. gününde TSK açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Afrin'in 9 köyünde 18 terörist muhtarlar ve köy halkı tarafından TSK'ya teslim edildiği belirtildi.

12 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından da paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, Irak Kuzeyi Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart Salı günü düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Afrin halkı TSK'nın yanında

Her zaman olduğu gibi Afrin halkının yine TSK'nın yanında olduğu vurgulanan açıklamada, dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak 9 köyde 18 teröristin muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildiği kaydedildi.