Afrin bölgesindeki terör hedefleri ateş altına alındı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'te terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mevziler, tank ve top atışlarıyla vuruluyor.

Güncellenme 12 Şubat 2018 22:27

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in karşısındaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilere

Fırtına obüsleri ve tanklarla aralıklarla atış yapılıyor.

Bombalanan alanlardan yükselen duman, Kilis'in sınır hattındaki köylerden de görülebiliyor.

Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.

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