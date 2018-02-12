Afrin bölgesindeki terör hedefleri ateş altına alındı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'te terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mevziler, tank ve top atışlarıyla vuruluyor.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in karşısındaki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mevzilere
Fırtına obüsleri ve tanklarla aralıklarla atış yapılıyor.
Bombalanan alanlardan yükselen duman, Kilis'in sınır hattındaki köylerden de görülebiliyor.
Ayrıca bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyuluyor.