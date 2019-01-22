Afrika'nın yükselen ülkesi kendi hibrit aracını üretti

Doğu Afrika ülkesi Uganda, tamamen yerli imkanlarla kendi hibrit aracını üretti.

Güncellenme 22 Ocak 2019 14:07

Doğu Afrika ülkesi Uganda, yerli imkanlarla ürettiği elektrik motorlu otomobilden sonra ilk hibrit aracını da üretti.

Yakınsa seri üretime geçecek

Uganda hükümeti ve Makrere Üniversitesi tarafından işletilen Kiira Motors, hibrit olarak ürettikleri yeni sedan araçlarının test sürüşlerini başarı ile tamamladıklarını duyurdu. Öte yandan şirket, yakın zamanda da seri üretime geçileceğini belirtti.

Afrika’nın ilklerini üretti

Afrika’nın ilk güneş enerjili otobüsünü ve elektrikli otomobilini üreten firma, bu gelişme sonrası portföyüne “Kiira EVS” adı verilen hibrit sedan aracı da ekledi.

Aracın özellikleri

Saatte yaklaşık 140 kilometre hıza kadar çıkabilen araç, geniş iç dizaynı ve özgün tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Siyasetçiler de test etti

Kiira EVS, ülkede geçen hafta düzenlenen Parlamento Haftası kapsamında çok sayıda siyasetçi tarafında da test edildi.

Ülkede fabrika kurulacak

Firma, test sürüşleri sonrası Uganda ordusuyla birlikte ülkede bir araç fabrikasının kurulmasına dair protokol imzaladı. Kurulacak fabrikanın ülkedeki 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı da gelen bilgiler arasında.