Afrika'nın yükselen ülkesi kendi hibrit aracını üretti
Doğu Afrika ülkesi Uganda, tamamen yerli imkanlarla kendi hibrit aracını üretti.
Doğu Afrika ülkesi Uganda, yerli imkanlarla ürettiği elektrik motorlu otomobilden sonra ilk hibrit aracını da üretti.
Yakınsa seri üretime geçecek
Uganda hükümeti ve Makrere Üniversitesi tarafından işletilen Kiira Motors, hibrit olarak ürettikleri yeni sedan araçlarının test sürüşlerini başarı ile tamamladıklarını duyurdu. Öte yandan şirket, yakın zamanda da seri üretime geçileceğini belirtti.
Afrika’nın ilklerini üretti
Afrika’nın ilk güneş enerjili otobüsünü ve elektrikli otomobilini üreten firma, bu gelişme sonrası portföyüne “Kiira EVS” adı verilen hibrit sedan aracı da ekledi.
Aracın özellikleri
Saatte yaklaşık 140 kilometre hıza kadar çıkabilen araç, geniş iç dizaynı ve özgün tasarımı ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Siyasetçiler de test etti
Kiira EVS, ülkede geçen hafta düzenlenen Parlamento Haftası kapsamında çok sayıda siyasetçi tarafında da test edildi.
Ülkede fabrika kurulacak
Firma, test sürüşleri sonrası Uganda ordusuyla birlikte ülkede bir araç fabrikasının kurulmasına dair protokol imzaladı. Kurulacak fabrikanın ülkedeki 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı da gelen bilgiler arasında.