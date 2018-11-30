Afrika, "Ebola" ile boğuşuyor!

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar yaşanan Ebola vakalarıyla ilgili rapor yayımladı.

Güncellenme 30 Kasım 2018 10:18

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Beni eyaletinde başlayan daha sonra da Ituri eyaletine yayılan Ebola salgınıyla ilgili ülkenin Sağlık Bakanlığı veri yayımladı.

Veriler ne diyor?

Bu verilere göre, salgının başlamasından bu yana 426 kanamalı ateşi vakası yaşandı. Bu kişilerden 379’unun Ebola virüsü taşıdığı teşhis edildi.

198 kişi hayatını kaybetti

Başlangıçtan bu yana 198 kişi bu salgından hayatını kaybederken, virüsü kapan 126 kişi de iyileşti. Öte yandan 426 kanamalı ateş vakası arasında sayılan fakat Ebola olduğu kesinleşmeyen 47 ölümlü vaka daha tespit edildi.

Kaç kişiye Ebola aşısı yapıldı?

Ülkede 8 Ağustos itibarıyla başlatılan kampanya ile bugüne kadar 37 bin 559 kişiye virüs karşı önlem kapsamında aşı yapıldı.

Salgın ilk ne zaman görüldü?

Ülkede ilk kez 1976’da ortaya çıkan Ebola virüsü, Aralık 2013’te Batı Afrika’da da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014 ve 2017 yılları arasında yayılan virüs, 30 bin kişiye bulaşmış ve 11 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine neden olmuştu.