"Fazilet Hanım ve Kızları" dizisi ile geniş kitlelere adını duyuran Afra Saraçoğlu kırmızı çizgisini açıkladı.

Güncellenme 26 Şubat 2018 13:59

"Fazilet Hanım ve Kızları" dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, oyunculuk kariyerine ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Oyunculukta kırmızı çizgileri olduğunu belirten Saraçoğlu, nelere dikkat ettiğini açıkladı. Dizide Ece karakterine hayat veren genç oyuncu, kariyer hayatındaki kurallardan bahsetti. Saraçoğlu, “20 yaşındayım, asla sevişmem. Bu benim kırmızı çizgim” ifadelerini kullandı. Oyunculukta kural tanımadığını ve sınırlar çizmeyen oyuncu arkadaşlarına da bu sözle bir gönderme yaptı.

Türkan Şoray kuralları da hatırlatılan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, gelecek yıllardaki tekliflerin önünü de kapatmamak için “Ama 5-6 yıl sonra projeye göre fikrim değişebilir” açıklamasını yaptı.