Afganistan'da Taliban saldırısı: 13 ölü
Afganistan'ın Helmand vilayetinde Taliban tarafından düzenlenen intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 13 kişinin öldüğü bildirildi.
Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin, Navah ilçesine bağlı Dupul bölgesinde güvenlik güçlerini taşıyan araç konvoyuna yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini belirtti.
Aralarında sivillerin de bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Zuvak, saldırıda 19 kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.