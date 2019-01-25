Afganistan'da FETÖ kurumları TMV'ye devrediliyor

Afganistan güvenlik birimleri, FETÖ'nün okullarını Maarif Vakfına devretti.

Güncellenme 25 Ocak 2019 19:44

Afganistan güvenlik birimleri, FETÖ’nün ülkedeki Mezar-ı Şerif'te erkek ve kız ile Herat kız liselerinde yönetimleri devraldı.

Devir işlemleri başlatıldı

FETÖ mensuplarının galeyana getirdiği öğrencilerin engellemeye çalışmasına rağmen, güvenlik güçleri mahkeme kararıyla okullara operasyon düzenledi ve devir işlemleri başlatıldı.

Okullar Maarif Vakfına devredildi

Afgan yetkililer, söz konusu 3 okulun yönetiminin en kısa zamanda Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredileceğini açıkladı.

12 okuldan 6'sı TMV'ye devredilecek

Bu okullara ilaveten Afganistan'ın başkenti Kabil ile Herat, Mezar-ı Şerif, Kandahar, Nangarhar ve Cüzcan vilayetlerinde bulunan FETÖ'ye ait 12 okuldan 6'sı TMV'ye devredilecek.

İki ülkenin eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.