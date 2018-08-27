Afgan ailenin çaresiz bekleyişi yürek burktu

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren Afgan çocuk kayboldu. Ailesinin bekleyişi ise yürek burktu.

Güncellenme 27 Ağustos 2018 13:10

Adana’da babası ile serinlemek için sulama kanalına giren 10 yaşındaki Afgan çocuk kayboldu. Ailesi ise kanalın etrafındaki acılı bekleyişi ve çocuklarına seslenişi yürekleri dağladı.

Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana gelen olayda Taliban’dan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Adana'ya gelen Kebir ailesi bugün sabah saatlerinde erkenden evlerinden çıkarak kanal boyunda gezmeye başladı.

Babası uğraştı ama başarılı olamadı

Baba ve 10 yaşındaki oğlu Rami Kebir, sıcaktan bunalarak serinlemek için sulama kanalına girdi. Burada bir süre yüzen ikiliden oğul Rami Kebir boğulma tehlikesi geçirdi. Oğlunu kurtarmak için uğraşan baba başarılı olamadı.

Gözyaşlarına boğuldular

Olay yerinden geçen vatandaşlar da yardımcı olmaya çalıştı ama Rami Kebir suda kayboldu. Bunun üzerine Kebir'in annesi Uveyde, anneanne Zekiye, kız kardeşi Vahide erkek kardeşleri Ferdin ve Ali Kebir gözyaşlarına boğuldu.

Yürek burkan tablo

Daha fazla acıya dayanamayan anne Kebir, baygınlık geçirdi. Abla Vahide Kebir'in ise kanal kenarında demirlerden tutunarak "Rami neredesin" diye bağırması yoldan geçenlerin yüreklerini dağladı.

Kanalda görünen cismi Rami zannettiler

Bir ara kanalda bir cisim gören ailenin hep bir ağızdan "Rami" diye bağırması herkesi ağlattı. Abla Vahide Kebir uzun süre "Rami" diye gözyaşlarına boğuldu. Rami Kebir'in erkek kardeşleri de yere kapanıp onun bulunması için Allah'a yalvarıp gözyaşı döktü. Baygınlık geçiren aile fertlerine sağlık görevlileri müdahale etti. Aile çocuklarının bulunması için perişan olurken, olay yerine gelen dalgıç polisler Rami Kebir'i bulmak için çalışma başlattı.