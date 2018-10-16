Af mı geliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP'nin istediği af düzenlemesiyle ilgili de ilk kez olumlu açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 16 Ekim 2018 15:41

Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün adalet teşkilatındaki militanlarının kökünün kazındığını söyledi. Ayrıca Erdoğan, MHP'nin istediği af düzenlemesiyle ilgili de ilk kez yeşil ışık yaktı.

“Yasa dışı örgütlenmelere izin verilmeyecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün adalet teşkilatındaki militanlarının kökünün kazındığını, kazımaya devam edeceklerini, yargının içinde kamplaşmalara yasa dışı örgütlenmelere izin verilmeyeceğini, adaleti sadece devletin değil hayatın merkezine yerleştirmenin şart olduğunu söyledi.

“Hiçbir hususun üstesinden gelemeyiz”

Her iş gibi yargının da gerisinde sağlam bir zihnin ve kalbin temel almak zorunda olunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Adalet arayışı kıyamete kadar sürecek bir arayışın adı. Adalet ile hakikat, ahlak, devlet, toplum, birey, akıl, güç, erdem arasında ilişki kuran yüzlerce özlü söz var. Bir ülke için vicdanları yaralayan kararlara imza atan çarpık bir adalet sisteminin kaybettiği değer kadar ağır bir bedel yoktur. Bu sorunu çözmeden hiçbir hususun üstesinden gelemeyiz” dedi.

Af yeniden düzenlenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletin yüreğini yaralayanların adliyenin bir kapısından girip diğerinden çıkmayacağı bir düzenleme yapılmalı. Af konusunun maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi için talimat verdim” ifadelerini kullandı.

Affa yeşil ışık yaktı

Kanunların uygulamasında milleti rahatsız eden hususların bulunduğunun bir gerçek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son af tartışmaları bu rahatsızlığı daha da artırmıştır. Hakim ve savcılarımız tecrübeleriyle, akademisyenlerimiz teorik çalışmalarıyla bu sürece katkı verecektir. Nihai tasarruf Meclisimize aittir” dedi.