Adriana Lima'dan ülkesine destek paylaşımı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara ile birlikte Dünya Kupası'nda yer alan ülkesine destek fotoğrafı paylaştı.

Güncellenme 18 Haziran 2018 12:42

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, sosyal medya hesabından Dünya Kupası'nda yer alan ülkesine destek veren bir paylaşımda bulundu.

E Grubu'nda oynanan İsviçre maçını sevgilisi Metin Hara ve ailesi ile birlikte seyreden Adriana Lima, Brezilya forması giydiği fotoğrafları takipçileri ile paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafta Metin Hara ile birlikte aynı kareye giren Adriana Lima, başka bir fotoğrafta da ailesine yer verdi. Karede, Metin Hara'nın da tıpkı Adriana Lima gibi Brezilya forması giydiği gözlendi.

2018 Dünya Kupası'nda İsviçre ile karşılaşan Brezilya'ya ünlü manken Adriana Lima paylaşımlarıyla destek verdi.

