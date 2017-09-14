Adriana Lima ve Metin Hara düşman çatlattı!

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima, Metin Hara metin Hara ile olan aşkını Instagram'dan "Seninle sonsuza kadar" mesajıyla paylaştı.

Güncellenme 14 Eylül 2017 09:13

Brezilyalı top model Adriana Lima sevgilisi Metin Hara'yı öperken fotoğrafını paylaştı. Lima bu fotoğrafla aşklarına inanmayanlara da cevap vermiş oldu.

"Seninle sonsuza kadar"

İlişkileri magazin gündemine bomba gibi düşen model Adriana Lima ile Türk sevgilisi yazar Metin Haraaşklarını dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Adriana Lima sosyal medya hesabından sevgilisi Metin Hara'yı öperken çektiği fotoğrafı paylaştı. Lima fotoğrafın altına da "Bir kez daha beni en mutlu yaptın. En mutlu olan gülüşüm seninle sonsuza kadar." notunu düştü.

İşte Adriana Lima'nın o paylaşımı: