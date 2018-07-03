Adriana Lima ülkesine böyle destek verdi

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, ülkesinin formasını giyerek Fransa sokaklarında gezdi.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 12:37

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı bir moda etkinliği sonrasında Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkesinin formasını giyerek destek verdi.

Türk yazar Metin Hara ile bir yıldır aşk yaşayan ünlü model, Paris Houte Couture Haftası kapsamında düzenlenen Schiaparelli moda şovuna katıldı.

Eski bir Victoria’s Secret meleği olan 37 yaşındaki Adriana Lima, etkinlik çıkışında, üstünde isminin yazılı olduğu formayı giyerek, 2018 Dünya Kupası kapsamında bugün Meksika’yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükselen Brezilya Milli Takımı’na desteğini gösterdi.

Lima'nın ülkesinin renklerini taşıyan formasını ise mavi dantel bir etek tamamladı. Öte yandan, Brezilya, 6 Temmuz tarihinde yarı finale yükselmek için Belçika'yla Kazan Arena'da mücadele edecek. Brezilya'nın Meksika'yı 2-0'la geçmesinin ardından Adriana Lima, adeta kendinden geçti.