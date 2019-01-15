Adres sordukları kişileri vurdular! Karadeniz değil, Konya...

Konya'da üç şüpheli, adres sordukları iki kişiyi olumsuz cevap alınca yaraladı.

Güncellenme 15 Ocak 2019 10:07

Garip olay Konya’da yaşandı. Cumartesi günü Selçuk ilçesinde yolda yürüyen 19 yaşındaki Tamer Ö. ve Yunus Emre Y.’nin yanına bir araç yaklaştı.

Cevap alamayınca ateş açtı

Araçta bulunanlar yolda yürüyen iki gence birini sordu. Olumsuz cevap alan şüpheliler, Tamer Y.’ye bir el ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Tamer Y., ambulansla götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Olumsuz cevabı duyunca yaraladı

Tamer Y.’nin arkadaşı Yunus Emre Y. polise verdiği ifadede, bir araçtaki şüphelilerin yolda kendilerine birini sorduğunu, olumsuz cevap alınca da ateş ettiklerini söyledi.

Yarım saat sonra başka bir olay yaşandı

Yaşanan olaydan yarım saat sonra gelen silahlı yaralama ihbarını üzerine yine aynı mahalleye giden polisler aynı kişilerin başka bir kişiyi daha vurduğunu gördü.

Bu kez topuktan vurdular

İddiaya göre 33 yaşındaki Oktay T.’nin aynı gerekçe ile topuğundan vurulduğu belirlendi. Oktay T. de telefonla konuşurken bir araçtan ateş edildiğini söyledi.

Kameralardan şüpheliler bulundu

Yaşanan olaylar sonrası polis ekipleri harekete geçti ve konuyla ilgili çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerdeki minibüse ulaştı.

Gözaltına alındılar

Araştırmaya minibüsten başlayan polisler, olayı gerçekleştirilen birinin Necdet U. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan Necdet U., gözaltına alındı.

Yaralama olayına karışan diğer kişiler Hasan U. ve Fatih K. polis tarafından gözaltına alındı.

Savcılık talimatı ile serbest bırakıldılar

Polise ifade veren şahıslardan Necdet U.’nun, bıçaklı kavgaya karıştıklarını, daha sonra karşılarındaki grubu bulmaya gittiklerini, o sırada adres sorduklarını, adresi bilmeyince de rast gele ateş açtıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri biten üç kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı.