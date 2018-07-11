Adnan Oktar'ın sağ kolu sapık çıktı

Adnan Oktar'ın bir numaralı yardımcısı Tarkan Yavaş'ın operasyon sırasında kaçtığı ortaya çıktı.

Güncellenme 11 Temmuz 2018 10:33

Suç örgütüne üye olmak ve yönetmekten gözaltına alınan Adnan Oktar'ın iki numaralı ismi olan Tarkan Yavaş'ın operasyon sırasında kaçtığı ortaya çıktı. Hakkında çok sayıda suçlama bulunan Yavaş'ın çocuk istismarı suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Çocuk istismarından da aranıyor

Bugün sabah saatlerinde Adnan Oktar ve 200 kişiye yapılan operasyonda Adnan Oktar'ın 2 numaralı ismi olan Tarkan Yavaş'ın operasyon sırasında kaçtığı öğrenildi. Tarkan Yavaş'ın çocuğa cinsel istismar dahil birçok suçtan arandığı ortaya çıktı.

20 suçtan aranıyor

Bilim Araştırma Vakfı'nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyor.

Silahı da var

Operasyon sırasında kaçan Tarkan Yavaş'ın Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre; Tarkan Yavaş'ın silahlı olduğu öğrenildi.

Adnan Oktar'a en yakın iki isimden olduğu söylenen Tarkan Yavaş 28 Haziran tarihli sosyal medya paylaşımında, vakfına komplo düzenlendiğini iddia etmişti.