Adnan Oktar'ın mavi çantasının sırrı ne?

Adnan Oktar'a yapılan operasyonun nedeni ve örgüt hakkındaki bilinmeyen detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Güncellenme 13 Temmuz 2018 09:57

Adnan Oktar ve ekibine yapılan operasyon hakkında detaylar belli olmaya başladı. Operasyon yapılacağını öğrenen Oktar'ın Sarıyer'deki mekanından kaçmaya çalıştığı ama başarılı olamayarak yakalandığı iddia edildi.

Kaçmaya çalışmış

Kedicik olarak bilinen kadınlardan D.Ü. ile kelepçelenerek gözaltına alınan Adnan Oktar'ın yanında mavi renkli bir çanta vardı. Emniyete götürülen ikilinin yanına bulunan bu çantada 40 bin TL olduğu öğrenildi. İddiaya göre Oktar aceleyle çıktığı için yanına az miktarda para almış.

Kadınlar tecavüze uğramış

Adnan Oktar örgütünün "Turnike" sistemi adı altında bir tecavüz çarkı kurduğu da öne sürüldü. Örgütteki bir erkek tarafından kandırılan kadınlar öncesinde bir süre lüks hayat yaşıyor. Daha sonra lüks villalarda tutuluyor. Kadınların burada tecavüze uğradığı öğrenildi.

“Turnike” sistemi

Kendilerini buradan çıkaran örgüt liderlerine biat eden kadınlar, yaşadıkları karşısında dayanamayarak sakinleştirici haplar kullanıyor.

Turnike sistemi olarak adlandırılan bu sisteme dahil olan kadınların karşı çıkmaları halinde, kaş kazıtma, saç kestirme ve dayak cezası verilip yeniden turnike sistemine sokuluyor.

Adnan Oktar'ın kurduğu örgütün yapısı ise şu şekilde:

Bacılar: Adnan Oktar tarafından imana ulaştığı kabul edilen, yöneticiler

İmamlar: Adnan Oktar'ın sağ kolları

Kardeşler: Hepsi erkek, şantaj kasetleri ve toplantıları hazırlıyorlar. Kitapları bastırıyorlar.

Cariyeler: Bacı olamayacaklarına karar verilen kadınlar

Motorlar: En alt kademedeki kadınlar