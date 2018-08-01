Adnan Oktar'ın "mahrem arşivi" ele geçirildi

Abdulkadir Selvi, seks şantajı üzerine kurulu Adnan Oktar yapılanmasının dijital arşivinin ele geçirilmiş durumda olduğunu iddia etti.

Güncellenme 01 Ağustos 2018 09:40

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma hakkında gündeme bomba gibi düşecek iddiaları köşesine taşıdı. Selvi, "Seks şantajı üzerine kurulu bu yapının dijital arşivi ele geçirilmiş durumda" değerlendirmesini yaptı.

FETÖ taktiği kullanıyor

Selvi, mahkeme kararı ile dinlenen telefon kayıtları Oktar’ın kendisine dinletilince her defasında reddettiğini, tekrar dikkatlice dinletildiğinde ısrarla reddettiğini, “O ben değilim” dediğini, bunun tam bir FETÖ taktiği olduğunu söyledi.

O FETÖ’cü de bu taktiği kullanmış

Selvi, “Hatırlarsanız 15 Temmuz gecesi darbeyi Akıncı Üssü’nden yöneten FETÖ’nün TSK imamlarından Kemal Batmaz da Akıncı Üs Komutanı’nın kendisine selam durduğu görüntüler izletilince, kendisini inkâr etmiş, “O ben değilim” demişti. 15 Temmuz gecesi Meclis’i bombalayan FETÖ’cü pilot da kendini tanıyamamıştı” ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar mağdurları da harekete geçti

Adnan Oktar’ın başarılı bir operasyonla gözaltına alındığını hatırlatan Selvi, İstanbul polisinin iddianame hazırladığını, devletin kararlılığını görünce ailelere güven geldiğini, devletin devletliğini yapması durumunda Oktar’ın koktuğunu ve sindiğini, Adnan Oktar mağdurlarının böylece harekete geçtiğini söyledi.

Çözülmeler başladı

Selvi, mağdur ailelerin İstanbul Adliyesi’ne suç duyuruları yaptığını, ailelerin savcılığa müracaat ederek bilgi paylaştığını, asıl önemli olanın Adnan Oktar’ın kedicikleri arasında çözülmelerin başlaması olduğunu belirtti.

Selvi, “Daha önce burnundan kıl aldırmayan, tehdit dolu bir dil kullanan kediciklerin arasından itirafta bulunmak için müracaat edenler olduğu söyleniyor. Kedicikler deyip geçmeyin, sistem onların üzerinden dönüyor. İddianame ortaya çıkıp pabucun pahalı olduğunu görünce şantajcı bu yapı hakkında bilgi vermeye başlayacaklar” dedi.

“Dijital arşiv ele geçirilmiş durumda”

“Seks şantajı üzerine kurulu bu yapının dijital arşivi ele geçirilmiş durumda” ifadelerini kullanan Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ahlaksız” bir çete olarak tanımladığını, bu çete hakkında devletin tepesinde tam bir kararlılığın söz konusu olduğunu, 1999 yılında İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın zamanında yapılan operasyondan kurtulduklarını, fakat Türkiye’nin o Türkiye olmadığını ve Ankara’nın o Ankara olmadığını, tam bir kararlılığın söz konusu olduğunu söyledi.