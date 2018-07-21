Adnan Oktar'ın iğrenç yöntemi ortaya çıktı

Adnan Oktar örgütünün bazı kadınları ilişkiye zorladığı ve örgütten ayrılmamaları için bu görüntüleri kaydedip tehdit ettiği iddia edildi.

Güncellenme 21 Temmuz 2018 14:00

Emniyet güçlerinin Adnan Oktar ve grubuna yaptığı operasyon sonrası Ümraniye’de bir deponun ele geçirildiği, burada bulunan dijital arşivin incelemesi ile cinsel içerikli görüntülere ulaşıldığı belirtildi.

Özel ekip kuruldu

Örgütün erkek üyelerinin kadınlarla birlikte olduğu görüntülerin bulunduğu ve dijital arşivle ilgili incelemenin kurulan özel ekip tarafından sürdüğü iddia edildi.

Çok sayıda dijital eşya ele geçirildi

Adnan Oktar ve grubuna bağlı adreslere eş zamanlı operasyon yapan Mali Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'deki bir depoya girmiş ve 2 bin 500 adet cep telefonu, laptop ve harddiskleri ele geçirmişti.

Bir kamyonla emniyete getirildi

Bir kamyona doldurulan ve emniyete getirilen Adnan Oktar örgütünün dijital arşivi olduğu belirtilen dijital materyallerin incelenmesi için Siber Şube'de özel bir ekip kurulmuştu.

Cinsel içerikli görüntüler tespit edildi

Burada yapılan incelemelerde bazı dijital materyaller içinde cinsel içerikli görüntüler olduğu, dijital arşivin incelemesinin aylar sürebileceği, inceleme ilerledikçe cinsel içerikli görüntülerin artacağı belirtildi.

İtirafçı oldular

İtirafçı olan bazı kedicikler, Adnan Oktar'ın bağlıları ile cinsel ilişkiye girdiklerini, bu sırada görüntüye alındıklarını, ayrılmak isteyenleri bu görüntülerle tehdit ettiklerini anlattı. Adnan Oktar grubundan ayrılarak şikayetçi olan birçok kadın da ilişkiye girdikleri sırada çekim yapıldığını iddia etmişlerdi.