Adnan Oktar'ın görüntüsü nereden nereye dedirtti

Gözaltına alınmadan önce adeta ülkedeki en lüks hayatı yaşayan Adnan Oktar'ın nezarethanedeki görüntüsü ortaya çıktı.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 11:03

Kamuoyunda Kedicikler olarak bilinen kadınlar, lüks partiler, ünlü isimlerle yakın ilişkiler, lüks arabalar ve gösterişli mekanlarla bilinen Adnan Oktar'ın nezarethanedeki görüntüsü nereden nereye dedirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 11 Temmuz'da düzenlediği operasyonla çok sayıda isimle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkmadan önce nezarethanede bekletilen Oktar'ın içerdeki halinde bir kare ortaya çıktı. Fotoğrafta, Adnan Oktar'ın ümitsiz bir şekilde hakim karşısına çıkmayı beklediği görülüyor. Hakim karşına çıkan Oktar, daha sonra tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.