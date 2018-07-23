Adnan Oktar'ın firari koruması yakalandı

Adnan Oktar'ın yakın koruması firari Cüneyt Özyaşar, Ankara'da yakalandı.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 16:43

Adnan Oktar'ın yakın korumalığını yapan Cüneyt Özyaşar, Ankara'da yakalanarak gözaltına alındı.,

Sabah'ın iddiasına göre, reşit olmayan kızları taciz, tehdit, şantaj ve örgüt yöneticiliği gibi birçok suçtan aranan Özyaşar, Ankara'da yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Özyaşar'ın ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.

Böylece Adnan Oktar soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 170'e yükseldi.

Özyaşar'ın ağabeyi Harun Özyaşar'ın da firari olduğu ve Ukrayna'da faaliyet gösterdiği kaydedildi.