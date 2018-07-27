Adnan Oktar'ın FETÖ bağlantısı deşifre oldu!

Çok sayıda suçtan tutuklanan Adnan Oktar'ın FETÖ ile bağlantısı deşifre oldu.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 12:31

Çok sayıda suçtan tutuklanan Adnan Oktar’ın FETÖ bağlantısı netleşmeye başladı. Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında ifade veren Ö.M. isimli bir müşteki, FETÖ’cü gazeteci Mehmet Baransu’nun Adnan Oktar’la Kavacık’taki bir villada gizlice görüştüğünü anlattı.

Kavacık’taki villada görüştüler

Ö.M. verdiği ifadede, 2010 itibariyle Tuncay Opçin, Mehmet Baransu, Ali Bulaç ve ismini şu an hatırlamadığı birkaç kişinin daha Adnan Oktar grubuyla yoğun şekilde bağlantıya geçmeye başladığını, bu görüşmelerin Kavacık'ta Adnan Oktar'ın yayınlarını yaptığı villada gerçekleştirildiğini, görüşmeler 17-25 Aralık 2013 olaylarından sonra da devam ettiğini, Mehmet Baransu ile en son tutuklanmadan bir hafta önce görüştüğünü ileri sürdü.

Hüseyin Avni Mutlu iddiası

Adnan Oktar’ın kardeşler grubunun üyesi olan Ferit Erdem R. ve bacılar grubunda imam olan kız kardeşi Didem R. üzerinden Hüseyin Avni Mutlu ile vali olduğu dönemde Erdem R.'nin ofisi olan Ortaköy Portakal yokuşundaki Rubbit firmasında defalarca görüşme yapıldı.

Tehdit edildi, Gülen’i övdü

Adnan Oktar’ın 2010’dan önce FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’le ilgili olumsuz konuşmasından sonra sonra Üsküdar Cumhuriyet Savcısı bir tarihi eser kaçakçılığı davası başlattı. Adnan Oktar'ı bu dava üzerinden tehdit ederek 3 gün boyunca Fethullah Gülen'i öven yayınlar yapmasını emretti.

Şerif Ali Tekalan iddiası

Bu olaydan sonra siyasetçiler de dahil FETÖ'nün istemediği önemli kişiler hakkında karalama kampanyası başlattık." Öte yandan Adnan Oktar Suç Örgütü'nün FETÖ ile bir bağlantısı daha ortaya çıktı. Oktar'ın bazı öğrencilerinin, FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı olan ve kapatılan Fatih Üniversitesi Eski Rektörü Şerif Ali Tekalan ile çektirdikleri bazı fotoğraflar ortaya çıktı.