Adnan Oktar'ın cezaevinde böyle görüntülendi

8 ay önce terör operasyonu ile tutuklanan Adnan Oktar'ın iki fotoğrafı ortaya çıktı. İşte yeni imajı...

Güncellenme 16 Mayıs 2019 16:28

Kamuoyunda Adnan Hoca ismi ile tanınan Adnan Oktar, 8 ay önce yapılan operasyonla tutuklanmıştı. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tek kişilik hücrede kalan Oktar'ın Kur'an okurken çekilen bir görüntüsü yayınlandı.

Saç ve sakallarını kısalttı

Cezaevine girdikten sonra iki görüntüsü ortaya çıkan Oktar’ın saçlarını ve sakallarını kısalttığı gözlerden kaçmazken verdiği kilolarla 3 ay önceki hali 'çöktü' yorumlarına neden olmuştu.

Saçlarını siyaha boyattı

İnternet Haber'de yer alan haberde ise Oktar'ın yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı. 3 ay önce çekilen görüntüsünden epey değişen Oktar'ın Kur'an-ı Kerim okurken çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Saçlarını yeniden siyaha boyatan Oktar'ın aldığı kilolar ise dikkatlerden kaçmadı.

