Adnan Oktar'ın bir sırrı daha ifşa oldu!

Örgütten kaçan Ceylan Özgül, Fatih Altaylı'ya Adnan Oktar'ın hiç bilinmeyen yönlerini anlattı.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 10:38

Adnan Oktar ve Kedicikler adlı üyelerinin gözaltına alınmasından sonra örgüt hakkında iğrenç iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre, Oktar kadınlarla cinsel ilişki yaşayamıyor çünkü kasık fıtığı var. Gözaltına alındığı görüntüler ise bu söylentileri doğrular nitelikte.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan Oktar'ın bir dönem en yakınında bulunan isimlerden Fırat Develioğlu ve Ceylan Özgül, her şeyi bir bir anlattı.

Altaylı iki isimle yaptığı programım köşesine de taşıdı.

Basketbol topu büyüklüğünde fıtık

Altaylı, Adnan Oktar’ın yıllardır tedavi edilmeyen bir kasık fıtığı olduğunu, bu fıtığın zaman içinde çok büyüdüğünü, birkaç kiloluk bir hal aldığını, şu anda sanki pantolonun içine bir basketbol topu koyulmuş gibi bir hale geldiğini yazdı.

Bu sebeple Adnan Oktar'ın cinsellik yaşamasının mümkün olmadığını belirten Altaylı, bunun örgüt içinde yaptığı sapıklığın önüne geçmediğinin de altını çizdi.

"Cinsel hayatına şahit olmadım"

Ceylan Özgül ise, Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı görüntülere dikkati çekerek, "Son zamanlardaki videolarında da göründüğü gibi ciddi bir sağlık sorunu var. Cinsel hayatına şahit olmadım. Adnan Oktar cinsellikle ilgili işlerin içinde çok fazla olmak istiyor ama olamıyor. Bu nedenle de farklı yöntemler kullanıyor diye anlıyorum. Müridleri ile diğer kızlar arasında var tabi. Çok ilgileniyor, olmayı çok istiyor ama olamıyor da. Benim sömürülmem cinsel değil beyin yoluyla oldu" dedi.