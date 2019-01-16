Adnan Oktar'ın bir kediciği daha itirafçı oldu

Adnan Oktar örgütünün bacılar grubunda yer alan Beril Koncagül itirafçı oldu.

Güncellenme 16 Ocak 2019 09:57

Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonda tutuklanan Beril Koncagül, bulunduğu Bursa cezaevinde etkin pişmanlıktan yararlanarak 8 gün ifade verdikten sonra tahliye oldu. Yaklaşık olarak 100 sayfa ifade veren Koncagül’ün “bacılar grubu” üyesi olduğu iddia edildi. Koncagül, örgüt hakkında bilinmeyenleri tek tek anlattı.

Avukatlar tehdit etmiş

Koncagül’ün daha önceki yıllarda iki defa etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediği ama örgütün avukatları tarafından tehdit edilince bu karadan geri adım attığı öğrenildi.

İşkenceye maruz kalmış

10 yıl boyunca örgütte şahit olduğu olayları bir bir anlatan Koncagül, dayak yediğini, zorla televizyonlarda dansa zorlandığını, vücudunun 3'te ikisine zorla dövme yapıldığını, kilitlenerek evde tutulduğunu, iletişim araçlarından yoksun bırakıldığını anlattı.

Koncagül, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili de ilginç ayrıntılara yer verdi.

31 kişi itirafçı oldu

Oktar grubuna yönelik operasyon sonrası tutuklanan 31 kişi itirafçı oldu. 4 örgüt yöneticisinin de etkin pişmanlıktan yararlanmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.