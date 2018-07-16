Adnan Oktar'a yapılan bu hareket ne anlama geliyor?

Grubunun diğer üyeleriyle birlikte altı gündür gözaltında bulunan Adnan Oktar, sağlık kontrolüne götürülürken yine başına bastırıldı. Peki bu ne anlama geliyor?

Güncellenme 16 Temmuz 2018 16:39

Kamuoyunda kedicikler olarak bilinen üyeleri ile altı gündür gözaltında bulunan Adnan Oktar, sağlık kontrolüne götürüldü. Polisler, Oktar'ın ilk gün yaptıkları gibi yine kafasına bastırarak araca bindirdi. Oktar sorulara 'sus' işaretiyle cevap verdi.

"Sus" işareti yaptı

İlk gün Oktar'ın başına eliyle bastıran polis bu sefer çok daha belirgin olarak Oktar'ın başını yere doğru basması dikkat çekti. İlk gün 'İngiliz komplosu' diyen Adnan Oktar, bugün gazetecilerin sorularına eliyle 'sus' işareti yaparak karşılık verdi.

Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Oktar, elleri kelepçeli olarak hastaneye getirildi ve basın mensuplarının soruları üzerine eliyle sus işareti yaptı.

Ne anlama geliyor?

Polisin bir suçlunun kafasını yere doğru bastırarak kameralar karşısına çıkarması, konunun uzmanları tarafından "Güç sende değil bizde yani devlette mesajını daha güçlü vermek" anlamına geldiği şeklinde değerlendiriliyor.

Uzmanlar, Oktar’ın kafasına bastırılmasıyla, polisin, “gücün kimde olduğunu ilan etmesi” ve “güç devlette” mesajı verdiğini söyledi.