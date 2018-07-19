Adnan Oktar tutuklandı! İşte ifadesi

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Adnan Oktar ve beraberindeki 143 kişi tutuklandı.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 09:44

11 Temmuz'da gözaltına alınan ve sorgusu yapıldıktan sonra mahkemeye sevk edilen Adnan Oktar ve beraberindeki 143 kişi tutuklandı. 14 kişi ise serbest bırakıldı.

74 şüphelinin sorgusu devam ediyor

Yürütülen soruşturma kapsamında, 176 şüpheliden Adnan Oktar'ın da içinde bulunduğu 96 kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", suçlarından tutuklandı. 74 şüphelinin sorgusu ise halen devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Adnan Oktar ve grubuna yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonlarda 187 kişi gözaltına alınmıştı. Burada sorgusu yapılan şahıslar daha sonra adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda suç işlemişler

Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176 kişi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Nitelikli cinsel saldırı", "Şantaj","Malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "Cebir, şiddet, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kimler tutuklandı?

Burada Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan ve sorgusu biten 102 şahıstan Adnan Oktar, Oktar Babuna, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 96 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 6 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 74 şüphelinin sorgusuna devam ediliyor.

Suçlamaları reddetti

İddiaya göre Adnan Oktar, hakkındaki suçlamaları reddetti. Geniş bir arkadaş çevresinin olduğunu belirten Oktar, lakap kullandığını ama kod adı olmadığını, Türk polisine karşı kötü bir düşüncesi olmadığını beyan etmek istediğini söyledi.

Geliri ne kadar?

Adnan Oktar sorgusunda, aylık gelirinin 3 bin 500 TL olduğunu, kendisine kumpas kurulduğunu, yurtdışı görüşmelerinin Türkiye aleyhine olmadığını, tüm görüşmelerinin Türkiye lehine olduğunu belirtti.

Gizli bir örgüt değilim açıklaması

Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuna dair iddiaları da kabul etmediğini ifade eden Oktar, kanuna ve hukuka uygun yaşayan biri olduğunu, bu iddiaları çirkin bulduğunu, kabul etmediğini, gittiği yerlerin belli olduğunu, gizli ve anlaşılmaz bir örgütün lideri olmadığını söyledi.