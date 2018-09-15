Adnan Oktar soruşturmasının ilk tahliyesinden bomba açıklamalar!

Adnan Oktar ekibinde 29 yıl yer alan ve operasyon sonrası itirafçı olan Ayça Pars, örgütün gerçeklerini anlattı.

Güncellenme 15 Eylül 2018 16:53

Adnan Oktar ve ekibine yapılan operasyon sonrası başlatılan soruşturmada ifadeler alınmaya devam ediliyor. Oktar’ın başını çektiği yapılan örgüte yapılan operasyon sonrası tutuklanan Ayça Pars, polise 8 günde 120 sayfalık ifade vererek tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra konuşan Pars, ailesine zarar vereceklerinden korktuğu için örgütten ayrılmadığını söyledi.

Ailesine zarar verilir diye ayrılamamış

Tahliye olmasının ardından Habertürk’e konuşan Ayça Pars, 29 yıldır Adnan Oktar grubunda yer aldığını, ilk başta gerçekleri görmediğini, sonradan gerçekleri görmeye başladığını, sapkınlıkların ve Müslümanlık adı altında yapılan sahtekarlıkların farkına vardığını, daha önce de ayrılmak istediğini ama ailesine zarar verirler diye ayrılamadığını belirtti.

“8 gün emniyette polise ifade verdim”

Oktar grubunda önemli görevler aldığını ifade eden Pars, “Şimdi daha rahat ve güvenli ayrılabildim örgütten. Bildiklerimi polise anlattım. 8 gün emniyette polise ifade verdim. Çok şey anlattım. Soruşturmanın gizliliği var. Şu an için çok şey konuşamam” dedi.