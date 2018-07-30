Adnan Oktar, kızları böyle ağına düşürmüş

Adnan Oktar örgütünün kızları nasıl ağına düşürdüğü ortaya çıktı.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 10:25

Adnan Oktar grubundan “kız getirme imamı” olarak bilinen Bora Yıldız’ın kandırmayı başaramadığı kızlar için Oktar’dan taktik aldığı iddia edildi. Sorgusu alınan sanık, Oktar’ın ekranda gördüğü ve beğendiği spikerler için "Bora bunu bana getirsin" dediği, "Hatta bu şekilde Bora Yıldız birkaç sunucu ve spikerle sevgili de oldu" iddiasında bulundu.

Oktar talimat veriyor

Sabah’ın haberine göre, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir sanık, örgütte kız getirme sistemi olduğunu, bundan sorumlu kişinin Bora Yıldız olduğunu, genç kızları tuzağa düşürme konusunda Oktar’ın talimatlar verdiğini söyledi.

Kız getiren kişi Bora Yıldız’dı

Habere göre, Oktar’ın sürekli olarak kız kandırmayla ilgili talimatlar verdiği, örgütün kız getirme imamı olan Bora Yıldız’ın bir kızı ikna edemeyince Oktar’dan talimat aldığını, konuyla ilgili akış danıştığını söyledi.

Reklam şirketi bahanesi ile numaralar alınıyor

Haberde, Örgüte kız kazandırma konusunda Yıldız’ın Dolunay Tezin ile beraber hareket ettiğini, ikisinin de AVM’lerde dolaştığını, güzel kızların yanına ilk olarak Dolunay Tezin’in gittiğini, burada kıza çok güzel olduğunu, reklam şirketleri olduğunu, istemesi halinde kendisini reklam şirketinin patronu ile tanıştırabileceğini söyleyerek kızın numarasını aldığını aktarıldı.

Yıldız, kızlarla sevgili oluyor

Daha sonra Tezin, bu kızlarla arkadaş olur ve güvenlerini kazanır. Sonra kızı Bora Yıldız’ın ofisine götürür ve bu kişiyi reklam şirketinin patronu olarak tanıtır. Bora Yıldız burada kızla tanışır ve kısa sürede sevgili olur.

Kızlar örgütün kölesi yapılıyor

Buraya gelen kızlar daha sonra örgütün kız getirme sorumlularından olan üyeleri Ender Daban ve Kartal Göktan ile tanıştırılır. Kız örgütte 50-60 kişiyle birlikte olur ve örgütün adeta kölesi haline gelir. Psikolojik ve fiziksel olarak çöküntüye uğrayan kız artık Adnan Oktar'a sunulmaya hazır hale getirilmiştir.

"Bora bu kızı bana getirsin"

Örgüte tam Adnan Oktar’ın istediği kızları getiren kişi Bora Yıldız’dır. Hatta Oktar’ın televizyonda güzel sunucu ve spikerleri gördüğünde hemen "Bora bu kızı bana getirsin" dediği ve bu şekilde Bora Yıldız’ın birkaç sunucu ve spikerle sevgili de olduğu belirtildi. Bu kişilerin ise kim olduğu merak konusu oldu.