Adnan Oktar hakkında bomba iddia!

Adnan Oktar'ın 31 farklı suç nedeni ile gözaltına alınmasına karşın tutuklanmayacağı iddia edildi. Peki neden?

Güncellenme 11 Temmuz 2018 15:21

Adnan Oktar'ın müridleri ve kedicikleriyle birlikte gözaltına alınması ve 'askeri ve siyasi casusluk', 'çocuk istismarı', 'kara para' gibi birbirinden ağır 30 ayrı suçlama yapılmasına rağmen tutuklanamayacağı iddia edildi. Adnan Oktar'ın GATA dahil tam 6 farklı hastaneden “paranoid şizofreni’’ hastası olduğu ve "cezai ehliyetinin bulunmadığı"na dair rapor aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddiaya göre Oktar'a, ilk 'şizofren' raporunu Şişli Etfal Hastanesi verirken, 1984 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ‘paranoid şizofreni' raporu verdiği ortaya çıktı.

Yıllar sonra hakkındaki bu iddiaları değerlendiren Oktar, raporlarının o dönem düzmece şekilde verildiğini belirtip, "İftira sebebiyle akıl hastanesinde tutuldum, o günler benim şerefimdir" demişti.

GATA'nın raporu

Adnan Oktar'ın, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden aldığı "Askerlik yapmaya elverişli değildir" raporunda en ağır akıl hastalıklarından biri olarak gösterilen "paranoid şizofreni’’ hastalığı teşhisi konulduğu ortaya çıktı. GATA tarafından 4 Mart 1988 tarihinde verilen ‘Askerlik yapmaya elverişli değildir’ raporunda, Adnan Oktar'ın on yılı aşkın süredir, en ağır akıl hastalıklarından biri olan ‘paranoid şizofreni’ olduğu ve bu hastalığın ‘psikotik reaksiyon (ayırt edilmeyen tip) müzmin ve devamlı nitelik kazanmış’ şeklinde olduğu tespiti yapıldı.

Adli Tıp'ın raporu

Adli Tıp Kurumu tarafından Adnan Oktar'ın tutuklu olarak yargılandığı dönemde verilen 2 Şubat 1997 tarihli raporda da "Oktar'ın TCK'nın 46. maddesindeki, ‘Akıl hastalarına ceza verilemeyeceği hükmünden yararlandırılması' istenmiş.