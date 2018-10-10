Adnan Oktar grubuna ikinci darbe!

Adnan Oktar'ın sağ kolu olduğu iddia edilen Tarkan Yavaş, saklandığı evde yakalandı.

Güncellenme 10 Ekim 2018 09:37

Adnan Oktar grubuna yeni bir operasyon yapıldı. Örgütün 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen ve ilk operasyondan bu yana firari olan Tarkan Yavaş ile Serkan Yumru, emniyet güçleri tarafından Göktürk’te saklandıkları evde yakalandı.

İki ismin saklanmasına yardım eden 7 kişi gözaltına alındı. Adnan Oktar’ın sağ kolu olduğu belirtilen Tarkan Yavaş ve diğer kişiler Emniyette sorguya alındı.