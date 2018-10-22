Adnan Oktar grubuna ikinci dalga! Kritik isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar'ın ağabeyi Kenan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 22 Ekim 2018 09:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar ve ekibine yönelik soruşturma kapsamında yeni operasyonlara imza attı. Yapılan operasyonlarda 33 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda yeni isimlerin tespit edilmesi üzerine 23’ü İstanbul olmak üzere toplam 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler 11 ilde operasyon başlattı

Bu kapsamda şüpheliler hakkında yakalama, arama ve el koyma karar alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığın talimatı doğrultusunda İstanbul merkezli 11 ilde şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Kenan Oktar da gözaltında

Operasyonlarla gözaltına alınan şahıslar arasında Oktar’ın doktor olan ağabeyi Kenan Oktar’ın da olduğu belirtildi. Adnan Oktar’ın gözaltına alınmasından sonra basına açıklama yapan Kenan Oktar, "2-3 ay içinde bazı olaylar, felaketler patlak verebilecektir. Depremden tut, harbe varıncaya kadar" şeklinde açıklamada bulunmuştu.