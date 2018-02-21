Adnan Oktar geri adım attı!

Yaptığı aşırı yayınlar yüzünden eleştirilerin odağına oturan isim Adnan Oktar, "Kedicikler" olarak bilinen kadınların artık programlara çıkmayacağını söyledi.

Güncellenme 21 Şubat 2018 11:51

İnternette yaptığı aşırı yayınları ile tepki çeken ve RTÜK'ün internet denetimi tartışmalarına yol açan Adnan Oktar, Kedicikler olarak bilinen kadınların artık yayınlara çıkmayacağını açıkladı.

RTÜK'ün müdahalesi söz konusu oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Adnan Oktar için akli dengesi bozuk ifadesinden sonra başlayan tartışma Oktar'ın diyanet çalışanlarına hakareti ile devam etmişti. Bu olaydan sonra ise RTÜK'ün internet programlarına müdahalesi gündeme gelmişti.

Tartışmalar sonrası Adnan Oktar'ın kanalı A9 TV'ye ziyaret gerçekleştiren Nevşin Mengü, tartışmaların odağındaki isimle röportaj yaptı.

Kedicikler programa çıkmayacak

Oktar, Kedicikler olarak bilinen kadınların artık programlara çıkmayacağını, bu durumda konunun kökünden hallolmuş durumda olduğunu ifade etti. Oktar ayrıca konuyla ilgili, "Bu konuda benimle ilgili bir bağlantı olmadığına netleştiğine göre başka nereyle bağlantılıysa oraya bakmak lazım" dedi.

"Homoseksüel lobisi ve İngiliz derin devleti beni kıskanıyor"

Adnan Oktar programa katılanların kendisini sevdiğini, homoseksüel lobisinin ve İngiliz derin devletinin kendisini kıskandığını söyledi.

Oktar, "Bunlar çeşitli makamlara gelerek beni durdurma, hatta tutuklama tavsiyesi gibi konuşmalar yaptılar. Bunların baskı gücü çok yüksek. Homoseksüel lobisi de çok yangınlar. İngiliz derin devleti içerisinde bu homoseksüel lobisi" ifadeleri ile iddialarını bir adım öteye taşıdı.

Nevşin Mengü'nün Oktar'a sorduğu siz Şeyh misiniz sorusuna Oktar, “Ben bilmem böyle işleri” diyerek yanıt verdi.