Adnan Oktar, FETÖ'yü bu sözlerle övmüş!

Adnan Oktar'ın FETÖ'cü isimlerle irtibatlı olduğu ve elebaşı Gülen'e övgüler yağdırdığı ortaya çıktı.

Güncellenme 15 Temmuz 2018 13:51

FETÖ'den sonra Adnan Oktar ve ekibine de operasyon yapıldı. Yıllarca insanları ağlarına düşürerek, onlarca insanı mağdur eden örgütün iç yüzü hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.

Opçin ve Baransu ile sık sık görüşmüş

Oktar hakkında yürütülen soruşturmada suçlamalardan bir tanesi de FETÖ ile irtibatlı olmak. İddiaya göre Oktar, FETÖ’nün önemli isimlerinden olan Tuncay Opçin ve Mehmet Baransu ile sık sık görüşmüş.

FETÖ’ye övgü dolu sözler

İddiaları güçlendiren deliller ise sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Adnan Oktar A9 kanalında yaptığı programların birinde teröristbaşı Fethullah Gülen için övgü dolu sözler söylemiş.

Gülen’e “Kahtani” yakıştırması

Yaptığı programda FETÖ'nün Mehdi öncesi olduğunu, FETÖ'nün Mehdiyete zemin hazırladığını, Gülen’in ‘Kahtani’ olabileceğini söyledi. Fetullah Gülen’i çok sevdiğini belirten Adnan Oktar, Gülen’in de kendisini çok sevdiğini ve takdir ettiğini anlatıyor.

"Fethullah Hoca beni çok sever”

Adnan Oktar şu ifadeleri kullanmış: "Fethullah Hoca beni çok sever. Cemaatimizin faaliyetlerini İslam alemindeki en mükemmel faaliyet olarak görüyor. Bu sırrımı da söylettiniz bana. Kendi arkadaşımı gönderdim Fetullah Hoca'nın yanına, gerekirse ismini de açıklayabilirim. İttihati İslam'ın hedef olduğunu söylemiş Fetullah Hoca maşaallah. Akılcı bir hareketle, akılcı tavırlarla güzel bir faaliyetin devam ettiğini söylemiş. Hocamızı biz de çok severiz, ben de çok severim Fetullah Hocamı, o da beni çok sever.

"Çok mübarek bir insandır"

Sizden de sır saklanmıyor. Fetullah Hoca Mehdi aşığıdır. Fetullah Hoca, ahir zamanda gelecek, mühim şahıslardan birisidir. İlla söyleyim mi? Fetullah Hoca Kahtani olabilir. Bir şey bilmesem söylemem. Mehdinin yardımcısıdır Kahtani. Hadislerde çok kapsamlı anlatılmıştır. Seyiddir Fetullah Hoca. Peygamberimizin soyundandır. Muhammed Fetullah Gülen'dir ismi. Çok mübarek bir insandır. Mehdiye geniş çaplı talebe hazırlayan bir insandır, hazırladı da zaten. "