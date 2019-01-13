Adnan Oktar, Erdoğan'dan bu sözlerle yardım istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazan Adnan Oktar, bu sözlerle yardım talep etti.

Güncellenme 13 Ocak 2019 12:12

Uzun zamandır cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Adnan Oktar, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hemen hemen tüm devlet kurumlarına hitap ettiği mektupta cezaevlerindeki koşulların iyileştirilmesini istedi.

“80 bin kişi aynı yatağı kullanıyor”

Oktar mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 ay kaldığı Pınarhisar Cezaevi’nin koşulları ile bugünkü cezaevlerinin koşulları arasında “uçurum” olduğunu, kapasite fazlalığı nedeniyle 40 bin kişinin yatağının olmadığını, 80 bin kişinin aynı yatağı kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

“Pınarhisar’daki şartların çok altında”

Hijyen, sıcak su yetersizliği, ısınma sorunu ve yiyecek sorunu gibi çok sayıdaki konu hakkında sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Oktar, şu anki cezaevi şartlarının o tarihlerde Pınarhisar’daki mevcut şartların yüzde 10 düzeyinde bile olmadığını ileri sürdü.

Erdoğan’dan yardım istedi

Adnan Oktar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bu duruma acil müdahale etmeye çağırarak, her şeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tek talimatını baktığını, dünyaya örnek olma ve lider olma ülküsüyle yola çıkan Türkiye’nin adalet sistemini küçük düşürmeyi amaçlayan bu tuzağı bozmanın, vatandaşını devletine küstürme oyununu durdurmanın Cumhurbaşkanı’nın elinde olduğunu belirtti.

Oktar, “Cumhurbaşkanı’nın şefkatli ilgisini cezaevlerindeki mazlum ve cezaevlerindeki eksikler nedeniyle mağdur vatandaşlarımızdan esirgememesini ve bu soruna ivedi olarak müdahale etmesini istirham ediyoruz” ifadeleri sözlerini tamamladı.