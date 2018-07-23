Adnan Oktar, 15 Temmuz gecesi bunu demiş!

Adnan Oktar'ın 15 Temmuz gecesi, "Tayyip’i asarlar şimdi” ortaya çıktı.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 09:16

"Tayyip’i asarlar şimdi’ diyen kimdi?" başlıklı bir yazı kaleme alan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, hakkında 30 suçlama bulunan Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonla ilgili çarpıcı bilgiler verdi.

Oktar'ın emniyetteki sorgusuna yer veren Selvi, Adnan Oktar'ın kadınlara tesettür için bikini kapalılığı yeter şeklinde fetva verdiği, Kur'an-ı Kerim'de bunun geçtiğini söylediğini iddia etti. Ayrıca Adnan Oktar'ın müritlerine sadece şarabı yasakladığı diğer içkilerin ise serbest olduğu da belirtildi.

Selvi, Oktar'ın 5 vakit olan namazı 2 vakite indirdiğini belirterek, "Tekbir getirdikten sonra üç defa, ”Allah Kerim, Allah Kerim, Allah Kerim” dedikten sonra secdeye gidip, namazı bitirmişler" şeklinde namaz kıldığınıu köşesine taşıdı.

Adnan Oktar'ın FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında neler yaptığı ile ilgili de bilgiler paylaşan Selvi şu ifadelere yer verdi: "Bir de 15 Temmuz’da darbeyi önledikleri iddiası. Adnan Oktar grubu 15 Temmuz’dan sonra hızla bu iddiayı devreye soktular. O gece A9 kanalında yaptıkları darbe karşıtı yayınları delil olarak gösterdiler. 16 Temmuz’da ise FETÖ’cüler gibi, kediciklerine, “Meydanlara çıkın, Türk bayrağı ile fotoğraf çektirip, sosyal medyadan yayınlayın” talimatı veriyor. Adnan Oktar sorgusu sırasında bu iddiayı dile getiriyor. Ama gece harekâtın ilk başlarında, ”Tayyip’i asarlar şimdi” dediği hatırlatılıyor."