Adıyaman'da şiddetli deprem! Başbakan'dan ilk açıklama

Adıyaman'da dün gece 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncellenme 24 Nisan 2018 09:47

Adıyaman'da dün gece 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sabah saatlerinde merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi Yarımbağ köyü olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Bu kapsamda tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Artçılar sabaha kadar devam etti

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 03.34'te merkez üssü Samsat olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. meydana gelen sarsıntı yerin 9,17 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi. Deprem sonrası artçılar bölgede sabaha kadar devam etti. Saat 07.11'e kadar büyüklükleri 1,0 ile 3,4 arasında değişen 32 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

Başbakan Yıldırım’dan açıklama

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım dün gece Adıyaman Samsat'ta meydana gelen depremden dolayı bölge halkına ve vatandaşlara geçmiş olsun dilediğini, depremde can kaybının olmadığını, bazı binalarda hasar olduğunu, bunlarla ilgili Başbakanlığın gerekli çalışmaları başlattığını, hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar konusunda hemen harekete geçildiğini söyledi.

Geçen yıl da deprem olmuştu

Geçen yıl yine 2 Mart 2017 tarihinde Samsat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem olmuştu. Daha sonra çok sayıda artçı depremin de yaşandığı afette, merkez ve köylerde 2 bin 48 yapının bin 289'unun ağır hasarlı, 168'inin orta hasarlı, 542'sinin de az hasarlı veya hasarsız olduğu ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda ilçede bulunan yapıların yüzde 78'inin, köylerdeki yapıların ise yüzde 69,5'inin ağır hasarlı olduğu belirlenmişti.