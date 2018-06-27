Adıyaman'da eğitim uçağı düştü!

Adıyaman'da Gaziantep Üniversitesi'ne ait düşen uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Güncellenme 27 Haziran 2018 10:39

Adıyaman Besni'de Gaziantep Üniversitesi'ne ait eğitim uçağının düştüğü ve kursiyer pilotun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sabah saatlerinde düştü

Sabah saat 08.30 sıralarında, Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Eğitim Akademisi'ne ait uçak, henüz belirlenemeyen nedenle boş araziye düştü.

Pilot uçaktan atladı

Düşüş anında uçaktan atlaya pilotun Besni’nin Köseceli Beldesine bağlı Yukarı Söğütlü Köyü yakınlarına düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

İkinci pilot var mı?

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, burada ikinci bir pilotun olup olmadığını dair inceleme başattı.

Rektör açıklama yaptı

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti.

Gür, Adıyaman'ın Besni ilçesi yakınlarında saat 09.00 civarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğunu, uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, 38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencinin hayatını kaybettiğini, arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntının olmadığını söyledi.

Bu arada, kazanın meydana geldiği bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.