Adil Özksüz'ün eşi böyle görüntülendi

15 Temmuz'un kritik ismi FETÖ'cü Adil Özksüz'ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de görüntülendi.

Güncellenme 14 Haziran 2018 12:05

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin önde gelen isimlerinden olan ve Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan daha sonra ise serbest bırakılıp kayıplara karışan firari Adil Öksüz'ün yaşadığı evin Almanya'da olduğu iddia edilmişti. Bugün de Adil Özksüz'ün eşi Aynur Öksüz, ABD'de görüntülendi.

Kayınbiraderinin yanına yerleşti

Öksüz'ün FETÖ darbe girişiminden bir ay önce eşi ve üç çocuğunu Amerika'da yaşayan örgüt mensubu kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım'ın yanına yerleştirdiği ortaya çıkmıştı.

Lüks araçlar tahsis edilmiş

New Jersey eyaletine bağlı Ridgefield semtinde bulunan kardeşi Yıldırım'ın evinin önünde Anadolu Ajansı ekipleri tarafından görüntülenen Aynur Öksüz, kendisine tahsis edilen Chevrolet Cruze marka arabayı kullanıyor.

Hapistekilere umut pompalıyorlar

FETÖ, hapiste yatan elemanlarını "güzel günler göreceksiniz" yalanları ile kandırmaya devam ederken firari üst düzey ismin lüks yaşantısı örgütün istismarını gözler önüne serdi.

Evi de ultra lüks

Aynur Öksüz'ün üç katlı lüks evinde hayat sürdüğü Ridgefield semti, New Jersey eyaletinin lüks ve güvenli bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Clark Avenue (caddesi) üzerinde, özel garajı ve bahçesi olan yaklaşık 550 bin dolar değerindeki evin önünde, Öksüz'ün kardeşi Abdulhadi Yıldırım'ın da kullandığı 3-4 ayrı lüks araç da bulunuyor.

Kayınpederi anlatmıştı

Sakarya'daki FETÖ soruşturmasında hakkında dava açılan firari Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, kızı Aynur Öksüz'ün darbeden önce ABD'ye gittiğini anlatmıştı.

Yıldırım, Adil Öksüz'ün eşi olan kızının ABD'deki oğlu Abdülhadi Yıldırım'ı ziyarete gittiğini, bundan sonra geri dönmediğini, Adil Öksüz'ün nerede olduğunu bilmediğini ifade etmişti.